Patrícia Abreu pabreu@negocios.pt 14 de setembro de 2018 às 09:30

Aumenta o coro de vozes que manda vender a Tesla A Tesla está a atravessar um período conturbado. O "tweet" do seu fundador e CEO, Elon Musk, sobre a sua intenção de tornar a empresa privada acelerou uma onda de demissões e críticas à sua direcção, com as acções da empresa a sofrerem as consequências da mensagem precipitada e descontextualizada de Musk.