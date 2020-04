Austeridade, capítulo II

Ainda é incerta a rota de saída para a crise económica que vivemos, mas já se discute se depois do confinamento virá a austeridade. Alguns afirmam mesmo que haverá certamente austeridade, seja lá como for que lhe queiram chamar. A questão está colocada de pernas para o ar. Antes de perguntar se haverá austeridade, convém saber o que queremos dizer quando falamos de austeridade. Se não nos entendermos nesse significado, toda a discussão carece de qualquer sentido.





Austeridade, como a palavra foi entendida pelo menos desde o pós-crise financeira de 2008, não é uma situação em que não podemos aumentar a despesa em tudo o que gostaríamos e simultaneamente descer os impostos. A isso chama-se realidade. Também não é qualquer política que vise reduzir o défice. É uma muito específica política orçamental que visa reduzir o défice através de cortes na despesa, aumentos de impostos, ou ambos. É esta, aliás, a definição que se pode obter na Wikipedia.





A segunda questão que merece resposta é se a austeridade, assim entendida, será uma política adequada uma vez terminada a emergência sanitária. A resposta é claramente não. Como escreveu recentemente o economista Simon Wren-Lewis, “ter obsessão com o défice logo que as mortes começarem a diminuir é um disparate, como foi um disparate depois da crise financeira quando o produto parou de cair”. A prioridade pós-confinamento tem de ser a recuperação da economia.





Mas, perguntarão, isso não é uma política irresponsável que sacrifica o futuro para obter um ganho económico no presente? Não é. Não é, desde logo, porque também se sacrificam as gerações futuras quando não se recupera de uma recessão – porque essas gerações terão menos riqueza. Além disso, nem sequer é garantido que cortando na despesa pública em tempos de recessão se consiga esse objetivo de diminuir o peso da dívida.





Um país que não se endivida mas empobrece está a aumentar a sua dívida pública, porque o indicador relevante na dívida não é o seu valor nominal, mas a nossa capacidade de a pagar – ou seja, o peso da dívida no PIB. Se o PIB cai, o peso da dívida aumenta mesmo que o défice seja zero.





Ora, após a emergência sanitária, quando as empresas puderem funcionar e o desemprego (previsivelmente) for elevado, o principal obstáculo à absorção desse desemprego e ao crescimento do produto será a falta de procura. Défices públicos fornecerão um acréscimo de procura (do Estado, das famílias e das empresas). Austeridade agravará a deficiência de procura e atrasará a recuperação. Se os multiplicadores negativos forem suficientemente significativos, é perfeitamente possível que o peso da dívida no PIB ao fim de 2-3 anos seja mais alto, em vez de mais baixo, com a austeridade.





O nosso país tem de ter como prioridade política reduzir o peso da sua dívida pública. Austeridade em contexto de recessão não é caminho para esse objetivo. A opção adequada é recuperar a economia e utilizar depois os ganhos do crescimento para uma redução sustentada – como aconteceu nos últimos quatro anos.





A última questão é se podemos evitar a austeridade. Os países que emitem dívida em moeda própria, como os Estados Unidos ou o Reino Unido, podem seguramente. Mas a questão é mais complicada para os países do euro, que na prática emitem dívida em moeda estrangeira. Em 2010, a austeridade foi um movimento imposto pelas instituições europeias, que só têm esse poder porque a moeda é comum. Tenho esperança de que os países europeus tenham aprendido com as consequências económicas desse erro e o evitem agora, criando as condições para que os países tenham os défices orçamentais que sejam adequados à recuperação da economia.