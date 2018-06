Bancos dos EUA testam resistência a nova crise?

No total, estas 22 instituições vão distribuir 170 mil milhões de dólares (146,4 mil milhões de euros) em dividendos e programas de recompras de acções, ao longo do próximo ano. De acordo com os dados do Barclays citados pelo jornal, este será mesmo um valor recorde. Estes dados podem ser vistos como uma boa notícia para os investidores, uma vez que demonstram como os bancos têm conseguido recuperar das perdas sofridas ao longo da crise financeira e também como os reguladores começam a deixá-los regressar às remunerações passadas. Mas, por outro lado, ao entregarem mais do que aquilo que lucram, os bancos baixam as suas defesas em caso de uma nova crise financeira. Claro que agora estão ou devem estar mais alerta em relação às práticas que podem constituir um risco para a sua actividade em crises futuras. E, lembra o Financial Times, a Reserva Federal dos Estados Unidos apertou a sua avaliação este ano, para ter em conta que as restrições iniciadas no pós-crise continuam a ser aplicadas aos maiores bancos. Ninguém vai querer repetir erros do passado.

Jornalista