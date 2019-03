Bancos e economia - (III)

1. A Europa do euro permanece politicamente paralisada à espera do resultado das próximas eleições para o Parlamento Europeu. Entre os problemas em suspenso encontra-se o futuro da União Bancária e do próprio euro.

Até aqui a Alemanha bloqueou qualquer tentativa - mesmo que mitigada e gradual - de implantação de mecanismos e de instrumentos de partilha e de mutualização de responsabilidades ou mesmo de estabilização macroeconómica.

Esta posição da primeira economia do euro é absoluta e definitiva ou é apenas o reflexo da desconfiança alemã em relação à capacidade - à vontade! - das "economias do Sul" para se reformarem e sobretudo para manterem controlados os seus níveis de endividamento?

A primeira posição conduziria inevitavelmente a Europa do euro à fragmentação, com consequências económicas, sociais e políticas devastadoras. Admitindo que é a segunda, permanece uma dúvida: em que condições é que a Alemanha pode estar disponível para redesenhar a arquitetura institucional e jurídico/regulamentar que enquadrou o lançamento do euro? Aceita completar a União Bancária e progredir no movimento de integração financeira, de modo a que as funções monetárias e de intermediação sejam asseguradas por uma União Monetária e por mercados bancários e de capitais integrados?

Para além das dificuldades políticas, os bancos alemães têm mantido uma atitude de oposição frontal à implantação de um sistema pan-europeu de garantia dos depósitos, elemento central da arquitetura de uma União Bancária. À custa da fragmentação dos mercados bancários procuram preservar uma situação que lhes é favorável, na medida em que beneficiam diretamente do nível de "rating" da economia alemã. O que, por sua vez, lhes reduz o custo de capital e da liquidez. Situação inversa à da generalidade dos bancos das economias periféricas, ainda a braços com um peso excessivo de crédito improdutivo.

2. No entanto a reorganização dos mercados financeiros da Europa do euro apenas se reveste de interesse se tiver por objetivo o financiamento do desenvolvimento económico e social. O que conduz a uma das questões críticas com que a Europa se debate: o relançamento de um movimento de convergência das economias devedoras, capaz de afastar os riscos - as tentações? - de prosseguir o caminho da integração europeia com uma "Europa a várias velocidades".

É à luz deste quadro que deve ser avaliada a situação atual dos mercados financeiros na Europa do euro e sobretudo o seu futuro. Qual o papel que deve ser reservado aos bancos - tanto comerciais, como de investimento - aos novos tipos de intermediários financeiros que estão a "cavalgar" ondas sucessivas de inovação tecnológica e aos mercados de capitais. Em particular, a segmentos críticos do mercado de capitais, como é o caso dos mercados de dívida soberana e os especializados no financiamento das PME. Empresas que reconhecidamente representam a espinha dorsal das economias modernas, pelo contributo que podem dar para a inovação e o emprego.

Questões particularmente importantes na nossa economia, dada a convergência de um complexo conjunto de fatores que vão desde a situação do mercado bancário e dos seus reflexos sobre o financiamento da atividade económica, até à fragilidade financeira tradicional do nosso tecido produtivo.

Economista