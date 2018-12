Bancos espanhóis sem dinheiro para digitalização 

Mas, nos últimos anos, os bancos têm sido confrontados com muitos outros problemas, com um carácter prioritário, o que tem dificultado este percurso. Aqui ao lado, o governador do Banco de Espanha advertiu mesmo que algumas entidades financeiras do país não têm condições para enfrentar os desafios da transformação digital. Citado pelo El Economista, Pablo Hernández de Cos alertou que a baixa rentabilidade destas instituições acaba por travá-las. Contudo, a transformação digital é um dos principais desafios do sector, não só em Espanha como também no resto da Europa. Até porque as novas exigências regulatórias e o surgimento de cada vez mais "fintech" acabam por representar ameaças significativas à actividade da banca tradicional. Nesta encruzilhada, o governador do Banco de Espanha defendeu que os banqueiros têm de decidir se enfrentam estes desafios ou avançam com fusões com outras instituições para ganharem dimensão e serem mais rentáveis. E enumerou mais desafios, como a melhoria da reputação afectada nos últimos anos de crise.

Jornalista