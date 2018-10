Basílio Horta e o anedotário nacional

Atentemos na reação do ex-deputado Basílio Horta: a venda (aos turcos) "é o último ato de uma tragédia"… depois de uma "das decisões mais graves tomadas pelo governo" (da troika).





Espera, espera, espera: o dr. Basílio chegou agora de Marte? Senão saberia duas coisas: 1 – O problema não foi a venda da Cimpor, em 2012. Foi o que se passou antes. Culpa de quem? O Basílio Horta do CDS, da AD e ex-candidato presidencial saberia dizer: das nacionalizações de 1975, sem indemnização aos anteriores proprietários, e a posterior venda das empresas públicas a empresários sem dinheiro… mas com dívida. O Basílio Horta atual, que apagou da memória o período anteadesão ao PS, perdeu o sentido do ridículo. 2 – Em 2012, Portugal estava falido (o partido do dr. Horta até chamou a troika, lembra-se?), os acionistas desavindos da Cimpor (Teixeira Duarte e Manuel Fino) estavam lá perto e a CGD idem. Portanto, pedir a um Estado falido para travar o negócio em nome do interesse nacional não passou de demagogia. Rasca.





Eu gostava muito que o "indignado" Basílio Horta de hoje tivesse arranjado um investidor credível em 2012, que ficasse com as participações de Manuel Fino, Teixeira Duarte e CGD. Isso sim, faria dele um patriota. Pedir ao Estado para travar o negócio em 2012, quando BCE e a Comissão Europeia pressionavam a CGD a desfazer-se de participações ruinosas, e vir agora dizer disparates, é digno do anedotário nacional.