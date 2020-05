Bem-vindos a bordo

Segundo a Comissão Europeia, o impacto da covid-19 nas contas públicas dos Estados-membros da área do euro ascende a 1.115 mil milhões de euros, sendo 830 mil milhões de euros relativos a 2020, correspondendo a um agravamento do défice da Zona Euro de 7,5 pontos percentuais do PIB.

O novo coronavírus entrou de rompante nas nossas vidas e ameaça ter um efeito prolongado. A Europa, designadamente a área do euro, foi particularmente fustigada pela pandemia, obrigando as autoridades europeias a uma resposta rápida e consequente. Nos últimos meses, assistiu-se a sucessivos anúncios de medidas destinadas a minimizar as consequências económicas da crise sanitária. Contrariamente à crise das dívidas soberanas, a atual gestão da crise pelas instituições europeias tem sido rápida e multifacetada, demonstrando que se aprendeu com os erros do passado e se reconhece a transversalidade das suas consequências. Estas são, efetivamente, de monta, explicando a necessidade de quebrar velhos tabus e avançar no reforço da solidariedade europeia.





Por um lado, com o seu novo programa de 750 mil milhões de euros, o BCE procede a compras de ativos atento apenas à chave de capital, aliviando regras de risco de crédito e limites de exposição autoimpostos na execução de programas precedentes. Por outro, o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE ou ESM na sigla inglesa), por decisão dos Estados-membros, põe à disposição dos países uma linha de crédito cautelar com condicionalidade minimal, num esforço de mitigação do estigma associado à solicitação destas linhas, criadas no pico da crise financeira anterior. Entre o fundo de garantias do BEI que potencializa empréstimos a empresas, sobretudo PME, até 200 mil milhões de euros, a linha cautelar do ESM de 240 mil milhões de euros e o SURE – instrumento temporário de apoio à mitigação dos riscos de desemprego numa emergência – no valor de 100 mil milhões de euros, disponibilizam-se apoios na ordem de 540 mil milhões de euros. Na última semana, a chanceler alemã e o Presidente francês apresentaram uma proposta para o formato do Fundo de Recuperação (a criar), situando o valor em 500 mil milhões de euros, abrindo a possibilidade de atribuição de subsídios e não somente empréstimos, orientação dos fundos para regiões e setores e não apenas países, sendo financiado por dívida a emitir pela Comissão Europeia, no que tem sido entendido como uma forma ligeira de mutualização de dívida.