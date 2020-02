Bom propósito ou bom impacto?

Nas últimas semanas centenas de deans das melhores escolas de gestão e economia do mundo estiveram reunidos em duas grandes conferências, nos Estados Unidos e na Europa, para discutir tendências no contexto dos negócios e como as alterações vão e estão a provocar mudanças na aprendizagem e no ensino.





Nos Estados Unidos e sob o tema “Connecting Visionary Mindsets”, as apresentações e conversas andaram em torno de temas interessantes, de que mencionarei apenas alguns. O que sabemos hoje sobre como “lemos” os outros, como percecionamos a sua intenção e vontade, e a forma como isso influencia a nossa tomada de decisão nas organizações e nas escolas de gestão. Como equilibramos entre os interesses globais e os interesses locais das organizações e das economias, nas ofertas e formatos das escolas que dirigimos. E o que estamos a acompanhar ou a ignorar sobre o problema da saúde mental nos jovens e alunos adultos de hoje. Cada um destes temas justificaria uma reflexão interessante. Poderá ser tema de uma próxima crónica.