Raquel Godinho rgodinho@negocios.pt 18 de novembro de 2018 às 17:11

Brexit tirou o sono aos traders... literalmente O Brexit é, nesta altura, um dos temas que mais centram as atenções nos mercados financeiros mundiais. Depois do acordo alcançado entre o Reino Unido e a União Europeia, vários membros do governo de Theresa May decidiram demitir-se.