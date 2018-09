Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 10 de setembro de 2018 às 21:45

Catarina, isso inclui o caso Robles? Catarina Martins quer uma lei que penalize as mais-valias especulativas no imobiliário. Segundo a líder do Bloco, o partido está "a negociar tanto o prazo da operação em que se aplica a taxa como o valor da taxa".