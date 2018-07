Cidades mais verdes, cidades melhores

O debate sobre como "enverdecer" as cidades reconhece, por norma, a importância das infra-estruturas sustentáveis e do planeamento urbanístico inteligente. O que muitas vezes esse debate ignora é que a natureza é a infra-estrutura de raiz do mundo e que as soluções baseadas na natureza podem ajudar as cidades a lidar com alguns dos maiores desafios em matéria de planeamento, como a poluição do ar e da água, escassez de água e calor extremo – todos eles factores que estão agora a ser exacerbados pelas alterações climáticas.

A que deve assemelhar-se uma cidade "verde"? Deverá parecer-se com Copenhaga, com as suas altas taxas de transporte em bicicleta e de reciclagem? Ou com Curitiba, a capital do Estado brasileiro do Paraná, cujo planeamento urbanístico está centrado nos peões? Ou talvez com a capital da Etiópia, Addis Abeba, que é inteiramente alimentada com energias renováveis?

Com mais de 50% da população mundial a viver actualmente em áreas urbanas – uma proporção que está a crescer rapidamente –, a resposta a esta pergunta irá moldar o nosso futuro colectivo. Mas poderá ser mais simples do que pensamos: para tornar as cidades "mais verdes" – isto é, menos poluídas, mais eficientes em termos de recursos e mais resilientes do ponto de vista ambiental –, devemos torná-las, literalmente, mais verdes.