Armando Esteves Pereira 27 de fevereiro de 2020 às 19:40

Comissões bancárias sob pressão

A banca encontrou nas comissões bancárias o antídoto contra a erosão das receitas do negócio tradicional. Os valores que começam a ser cobrados no MB Way, que são percentualmente elevados face aos valores médios transferidos, desencadearam uma justa revolta dos consumidores.