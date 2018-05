Como as universidades podem suavizar o golpe do Brexit

O Reino Unido é o líder mundialmente reconhecido em universidades de topo, e precisamos de garantir que o Brexit não muda essa realidade. Mas também precisamos de pressionar as nossas universidades a contribuir mais para as economias locais e regionais que as albergam.

O Reino Unido ocupa o 22º lugar entre todos os países, em termos de população. A sua economia está algures entre o quinto e o sétimo lugar, em termos de PIB nominal (em dólares dos EUA), o que é comparável às economias da Índia e de França. Em termos de riqueza - isto é, PIB ajustado à população - está algures entre o 22º e o 30º.

Não é particularmente fácil para uma economia ser grande e também muito rica. Muitos dos países mais ricos do mundo tendem a ser bastante pequenos em termos de população e PIB nominal. De facto, dos 20 países mais ricos do mundo, só cerca de dez também estão entre os mais populosos. O principal são os Estados Unidos, que lideram actualmente a lista em termos de PIB nominal e estão também entre os países mais populosos e ricos do mundo. Portanto, os EUA estão particularmente bem e o Reino Unido também não está nada mal.

Mas enquanto os EUA têm 31 das 100 melhores universidades do mundo, o Reino Unido tem 16, incluindo quatro das dez melhores, de acordo com a respeitável QS World University Rankings. Dada a menor dimensão do Reino Unido, este é um indicador impressionante. Além disso, quatro das 100 melhores universidades estão localizadas em Londres. O Reino Unido tem então 16% das 100 melhores universidades, o que é quatro vezes a sua quota no PIB mundial.

Parece que o ensino superior é uma área em que o Reino Unido se destaca. No entanto, a iminente retirada do país da União Europeia poderá ameaçar este sucesso. Como apontaram muitos defensores apaixonados das universidades britânicas, a excelência contínua no ensino superior depois do Brexit dependerá de o Reino Unido continuar a conceder acesso a estudantes estrangeiros e académicos não nativos de classe mundial.

Partilho esta preocupação e apoio todos os que agora pedem ao governo que exclua os estudantes dos números líquidos da imigração. É difícil ver como é que excluir os jovens mais promissores do mundo pode ser enquadrado na promessa cativante, mas desonesta, da facção do "Leave" de criar um "Reino Unido global".

Agora, consideremos algumas outras conclusões dos rankings universitários deste ano. Além dos EUA, também a Austrália se destaca: embora a sua economia tenha metade do tamanho do Reino Unido, o país tem sete das 100 melhores universidades do mundo. Por outro lado, muitos outros países com altos níveis de riqueza e produtividade não são reconhecidos como bastiões do ensino superior. A Alemanha, por exemplo, está entre os 20 países mais populosos do mundo, entre os 20 mais ricos, e também entre os dez primeiros em termos de PIB nominal; mas a sua universidade mais bem classificada é a 64ª do mundo e o país tem apenas três instituições no top 100.

Essas descobertas levantam duas questões-chave. Primeiro, se outros países se podem tornar mais produtivos e mais ricos do que o Reino Unido sem se destacarem no ensino superior, o Reino Unido estará a ser incapaz de capitalizar outros factores-chave de crescimento? E, segundo, as próprias universidades britânicas poderiam fazer mais para impulsionar a produtividade e a criação de riqueza, melhorando as oportunidades de trabalho e resolvendo as falhas do mercado de trabalho nas suas próprias imediações?





A resposta para a segunda questão é certamente sim. Actualmente, muitos líderes de universidades estão sob uma pressão injusta para manter a reputação das suas instituições ao nível da investigação. E a investigação é a principal razão pela qual tantas universidades britânicas aparecem no ranking das 100 melhores. Mas para que esse sucesso continue, precisarão de encontrar mais formas de contribuir para a economia do Reino Unido, cada vez mais impulsionada pela tecnologia, para que o país possa continuar a competir com outras economias avançadas depois do Brexit.