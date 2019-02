Modi Mwatsama 19 de fevereiro de 2019 às 14:00

Como comer para salvar o mundo Uma dieta sustentável exige que o mundo melhore a sua gestão do planeta. Isso significa agir não só no sentido de diminuir a desflorestação, mas também no sentido de reflorestar terras degradadas, assim como proteger a biodiversidade marinha e impedir a expansão de terras agrícolas.