Como é que a soja pode ser imune à turbulência? 

E o que tem esta empresa de especial? As acções da SLC Agricola, que cultiva soja, mas também milho e algodão, já disparam mais de 67%, em 2018. Esta cotada obteve lucros recorde no ano passado e já revelou que antecipa ainda melhores resultados nos próximos anos. O que vai justificar esta melhoria das contas será a estimada subida dos preços, que beneficiam do aumento da procura, e a desvalorização do real brasileiro. Os preços de exportação de soja no Brasil aumentaram 20% no ano passado. E, com perspectivas positivas para a empresa, a sua expansão vai continuar, mesmo num contexto que, pelo contrário, não parece tão favorável para o Brasil: taxas de juro mais elevadas nos Estados Unidos, menores estimativas de crescimento da economia, queda do real e o impacto de possíveis eleições. Mas não será só a soja a ajudar a empresa a contornar um cenário mais cinzento no país: o apetite pelo milho e algodão também deverá continuar a aumentar. Diferentes perspectivas para as mesmas notícias.

