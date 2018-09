Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 24 de setembro de 2018 às 21:30

Como é que o Porto se presta a isto? Primeiro foi a reação ao protesto de Rui Moreira, de que o Governo se esquecera do Porto para albergar a Agência do Medicamento. A meio do processo, receando perder votos, António Costa viu "a luz" e descobriu as vantagens da Invicta.