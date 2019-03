Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 28 de março de 2019 às 21:30

Como Marcelo e Cavaco "distraem" o país Os portugueses têm um "jeitaço" para se distraírem com coisas sem interesse. Desta vez é a endogamia política, que entrou na ordem do dia por causa das escolhas do primeiro-ministro.