Como melhorar a rentabilidade dos processos de inovação

Entre 2007 e 2017, de acordo com dados da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), Portugal foi o sexto país da União Europeia com maior taxa de crescimento médio anual em produção científica. Portugal é ainda reconhecido internacionalmente por formar recursos humanos na área técnico-científica de elevada qualidade e competência. No entanto, quando analisamos o desempenho de Portugal em inovação num contexto europeu, através do European Innovation Scoreboard, e apesar de termos evoluído no ranking, continuamos a ter uma performance relativamente baixa.

Analisando os diferentes parâmetros que contribuem, no seu conjunto, para esta performance de Portugal, reconhece-se como ponto positivo a elevada predisposição nacional, quer pública quer privada, para processos de inovação como o garante de competitividade. Por outro lado, os pontos negativos são dois e bastante impactantes, o primeiro é o retorno do investimento em inovação, que de maneira geral é muito baixo, e o segundo é a baixa proteção do capital intelectual produzido nas atividades de inovação. Como podemos alterar e melhorar esta situação? Principais ideias preconcebidas que deverão ser alterados em prol de uma maior eficiência e concretização de processos de Inovação: 1. Apenas os desenvolvimentos de I&D são passíveis de serem protegidos por direitos de Propriedade Intelectual (PI) numa organização.

1. Apenas os desenvolvimentos de I&D são passíveis de serem protegidos por direitos de Propriedade Intelectual (PI) numa organização. Os desenvolvimentos de I&D utilizados na criação de novos produtos, processos ou serviços, constituem sem dúvida o capital intelectual de uma organização, e como tal, deverão ser protegidos por direitos de PI. Contudo, toda a informação confidencial da empresa que tem impacto na atividade e competitividade de uma organização, muitas vezes designada de forma abrangente como know-how, é passível de ser protegida por direitos de PI, nomeadamente através de segredo comercial. Neste sentido, se uma organização empreender na identificação de todo o seu capital intelectual, muito provavelmente chegará à conclusão que não está a proteger muitos direitos de PI e por isso a perder a oportunidade de beneficiar economicamente dos mesmos. Os direitos de PI são o ativo intangível mais "tangível" de um processo de inovação. Como um direito legal, são bens transacionáveis e, por isso, sujeitos a rentabilização. Como aquilo que não conheço, não posso gerir ou valorizar (Peter Drucker) o mais grave neste paradigma é subestimar-se a amplitude do portefólio de PI e, como tal, o seu valor potencial. 2. A proteção por patente de invenção é a única forma de proteger a PI criada no âmbito de um processo de inovação. Cara e complexa.

2. A proteção por patente de invenção é a única forma de proteger a PI criada no âmbito de um processo de inovação. Cara e complexa. Dependendo do tipo de ativo intangível, assim se deverá identificar qual a melhor estratégia de proteção. Veja-se o exemplo de uma organização que tenha desenvolvido uma tecnologia cuja aplicação no mercado passe pela prestação de um serviço de valor acrescentado, realizado e controlado pela própria organização. A estratégia de proteção por patente obriga à divulgação da tecnologia que estaria protegida por um período máximo de 20 anos, a partir do qual a tecnologia poderia ser utilizada por qualquer outra entidade, enquanto que a estratégia por segredo comercial iria garantir que a tecnologia fosse explorada em monopólio indefinidamente, desde que se garantisse a sua confidencialidade. Como exemplo, temos a formulação do xarope da Coca-Cola. Adicionalmente, os custos associados a cada estratégia de proteção também variam. No caso do segredo comercial são substancialmente inferiores aos da manutenção de um processo de patente, desde o seu pedido ao limite de vigência do mesmo. 3. Após a proteção da PI desenvolvida apenas temos que a manter, para garantir competitividade no mercado

3. Após a proteção da PI desenvolvida apenas temos que a manter, para garantir competitividade no mercado A proteção por direitos de PI é uma ferramenta de mercado, cuja exploração comercial deverá ser realizada até à exaustão. Quanto mais a rentabilizarmos, maior retorno do investimento conseguiremos auferir. Considerando marcas, a atualização do portefólio aos produtos/serviços comercializados deverá ser realizada anualmente e, de forma, a aferir quais os direitos a serem mantidos e quais os novos que, eventualmente, deverão ser acrescentados de forma a acompanhar o desenvolvimento da estratégia do negócio. No caso de patentes ou segredo comercial de cariz tecnológico, a análise deverá ser mais detalhada e completa. Como? Através de um plano de comercialização: - Identificar todas as potenciais aplicações da tecnologia ou soluções tecnológicas, que respondem a necessidades do mercado – identificação dos potenciais mercados-alvo; - Qual a aplicação/solução que é core para a minha atividade e que, por isso, pretendo explorar diretamente e as outras aplicações que, não pretendendo ou não tendo capacidade de explorar diretamente, poderei rentabilizar através de processos de licenciamento da tecnologia a terceiros. Desta forma, tenho um retorno de investimento direto, na medida em que eu próprio o estou a explorar comercialmente, e um retorno indireto adicional, através do licenciamento. 4. Esperar pelo direito de PI concedido para iniciar um processo de transferência de tecnologia.

4. Esperar pelo direito de PI concedido para iniciar um processo de transferência de tecnologia. Um processo por patente poderá demorar, desde o pedido à concessão, até 5 anos, podendo em alguns casos levar mais tempo. Ao esperarmos pela concessão, estamos a perder anos de rentabilização do investimento. Após o primeiro ano de depósito de um pedido de patente e, principalmente, depois da sua publicação, poderei e deverei iniciar o plano estratégico de como rentabilizar o meu investimento em inovação, incluindo processos de transferência de tecnologia. No caso de segredo comercial, o processo de transferência de tecnologia poderá iniciar-se quando o titular assim o entender oportuno. Apesar dos pontos anteriormente referidos não constituírem uma lista exaustiva dos fatores que prejudicam, em certa medida, a nossa rentabilidade nos processos de inovação, são, da nossa experiência, os mais recorrentes. Alterando a forma como olhamos a PI nas organizações - como verdadeiras ferramentas de mercado - e os direitos de PI - como bens para gerir, transacionar e rentabilizar - conseguiremos avançar na verdadeira incorporação dos processos de inovação para o crescimento e competitividade da economia. Directora Consultoria, ClarkeModet