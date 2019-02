Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 21 de fevereiro de 2019 às 21:30

Como perder a credibilidade, cortesia do governo A credibilidade é tramada: leva anos a conquistar e perde-se num instante. Vem isto a propósito do lamentável episódio dos desentendimentos entre o governo português e a OCDE quanto ao conteúdo do relatório sobre Portugal.