Companhias na base da bitcoin rumo à bolsa?   

Depois de ter chegado a superar a fasquia dos 20.000 dólares no final do ano passado, a bitcoin, a moeda virtual mais conhecida, perdeu cerca de dois terços do seu valor de mercado. E o mesmo acontece com outras moedas virtuais, como a ethereum. Apesar do mau desempenho desta classe de activos, três das maiores fornecedoras de tecnologia de criptomoedas estão a planear dispersar capital em bolsa. Segundo uma notícia da CNN, estas companhias pretendem levantar milhões de milhões de dólares. A Bitmain, a Canaan e a Ebang, todas com sede na China, fazem dinheiro com a venda de sistemas de alta tecnologia que permitem a mineração das criptomoedas. Contudo, apesar de dominarem este mercado, este não é o melhor momento para as companhias avançarem com os seus IPO na bolsa de Hong Kong. Ainda que estejam a avisar os seus potenciais investidores que, caso as criptomoedas caiam, também vai baixar a procura por sistemas e serviços para minerar estas moedas virtuais, as empresas parecem determinadas em avançar para o mercado de capitais. Será que vão conseguir alcançar os seus objectivos?

