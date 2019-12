Robert Skidelsky 22 de dezembro de 2019 às 22:34

Conclusões pós-eleitorais para os políticos britânicos

Em suma, assim como a direita cometeu um erro ao forçar o individualismo económico às pessoas, a esquerda cometeu um erro ao desprezar a cultura maioritária. No Reino Unido, o preço da incapacidade da elite em ambas as frentes foi o Brexit; na Europa e nos Estados Unidos, em geral, tem sido o crescimento do populismo.