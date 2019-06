Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 20 de junho de 2019 às 22:45

Constâncio não tem por onde fugir

A defesa de Vítor Constâncio, assente na refutação da notícia do Público, não foi suficiente na audição parlamentar. O ex-governador presidiu a falhas graves com impacto na Caixa e no BCP - e não há "lei" que sirva para limpá-las.