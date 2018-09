Consumidores vão pagar a guerra comercial

Mas e os consumidores? Provavelmente serão eles a pagar a factura destas medidas proteccionistas. Em entrevista à CNBC, um membro do conselho de administração da Daimler, Martin Daum, admitiu que a escalada comercial entre os EUA e a China está a ter impacto no sector automóvel, com as fabricantes a terem cada vez mais dificuldades em planear projectos de longo prazo. "Os preços do aço e do alumínio dispararam nos Estados Unidos, tornando as nossas taxas mais caras", explicou Martin Daum. Além disso, Donald Trump já ameaçou com tarifas de 20% sobre a importação de automóveis europeus. No início desta semana, elevou as tarifas sobre bens chineses para 200 mil milhões de dólares. Mas, o mais provável é que não sejam as empresas a pagar este agravamento. "No final, não é a empresa que sofre, mas os consumidores que vão sofrer porque o transporte pode tornar-se mais caro e, em última análise, ter impacto nos preços ao consumidor nas prateleiras e nas lojas", concluiu.

Jornalista