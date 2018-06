Controlar o Supremo Tribunal das Finanças

Trump não é favorável a algumas posições típicas dos conservadores, como a promoção do livre comércio. Mas sabe muito bem o que quer no que diz respeito ao relacionamento entre o governo e as empresas: quer que o governo pare de dizer aos empresários o que fazer.

Nos últimos tempos têm crescido as preocupações sobre as potenciais acções do Congresso dos EUA no sentido de reverter as reformas financeiras de Dodd-Frank de 2010, promulgadas na sequência da crise de 2008. Ainda que a Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, queira uma revogação ampla, o Senado só poderá ser persuadido a apoiar um relaxamento das regras para os bancos de pequena e média dimensão. Infelizmente, dadas as políticas da era Trump, isso não significa que o sistema financeiro permanecerá relativamente seguro.

O presidente Donald Trump tem uma ampla agenda de desregulamentação, apoiada pelos republicanos da Câmara dos Representantes e do Senado. A maioria dos principais poderes para regular as finanças já foi delegada à Reserva Federal - ironicamente pela própria legislação de Dodd-Frank. E o presidente nomeia as pessoas que têm controlo total sobre a regulação na Fed. Esta é uma combinação perigosa.