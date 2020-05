CO(n)VID(a) – Apontamentos de um bota de elástico

Avançar na idade faz tropeçar no “ai, no meu tempo”, “ai, que saudades”. Não sou muito dado a isso – pelo menos conscientemente, noutras camadas psicanalíticas já não sei –, porque o nosso tempo é sempre essa frágil e efémera ponte entre o passado e o futuro a que chamam presente. Não que não tenha saudades de certas coisas – para já não falar em saudades de algumas pessoas que se vão, pela ceifa ou pelas bifurcações da vida. Ai, que saudades de quando se escreviam cartas, e não se vivia afogado em correio eletrónico; ai, que saudades de quando havia mais tempo para falar e para escutar; ai, que saudades de quando se via mais e olhava menos. Ai, que saudades de quando se tinha saudade do futuro, tão longe. Poderia escrever sobre isso, mas não, apenas venho – agora que é o maio maduro das coisas simples, como na canção do Zeca – convidar a refletir sobre três modas, uma elevada aos altares pela pandemia, e duas retiradas deles pela mesma. Como tudo na vida, têm vantagens e desvantagens, mas eu desconfio de entusiasmos súbitos com coisas que, por um lado, precisam de pensamento longo e de teste e, por outro, põem em causa traços da natureza humana.





A santidade está agora a pender para os lados do teletrabalho. Salva-nos, ao que se diz, na pandemia, e já se sentencia – e antes dizia-se – que será o futuro. Tenho dúvidas. Umas evidentes, outras nem tanto, mas não menos importantes. A comida não se faz nem chega por teletrabalho. A roupa e os sapatos também não. As casas tão-pouco. E por aí fora. E mesmo quanto ao que se pode fazer por teletrabalho – e podendo haver o luxo de nele pensar, porque para muitos nem sequer dá, não é? –, há que parar para pensar um bocadinho e ver se de facto é bem assim, se se faz tão bem, se é bom e saudável, se é seguro. O teletrabalho dispensa o contacto, o cara a cara, a visão global, e isso faz falta em muita coisa. Comunicar não é só falar, ver reclama imediação, compreender exige sentir, cheirar, et cetera. E já nem falo noutras dimensões da vida, que exigem tocar. Claro que não são precisas tantas reuniões, tantas deslocações, claro que aqui e ali o ecrã basta. Mas só em certas coisas e limitadamente. Não se é médico em teletrabalho, nem advogado, nem juiz, nem sacerdote, nem tantas outras coisas, ou pelo menos não se é completamente. Tenhamos calma com as virtudes da mediação, porque a imediação é essencial para muitas vertentes da escalada que é a vida. Profissionais e, mais ainda, pessoais. E, além disso, as pessoas precisam de sair, de circular, de interagir pessoalmente (e não falo das que não podem nem pensar em escolher o teletrabalho ...). Não se vive de forma sã e completa numa caverna, mesmo que tenha ecrãs, disfarçando uma espécie de agorafobia coletiva.