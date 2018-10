Dadas as quedas violentas e rápidas das últimas semanas, o PSI encontra-se "sobrevendido", pelo que considero pouco provável que possa haver uma quebra consistente do suporte à primeira tentativa. Acredito, por isso, num ressalto nesta zona. Mas a grande questão para mim (caso o suporte não quebre nesta primeira tentativa) coloca-se num segundo ataque a esta zona e aí o desfecho será bem mais imprevisível.A bolsa portuguesa está na corda bamba. Os touros começam a ver esfumar-se o seu sonho de um "bull market" duradouro. Os ursos sentem que esta é a grande oportunidade de saírem do longo sono em que se encontravam. Mas não podem atirar foguetes antes da festa, é que o último passo normalmente é sempre o mais difícil. E se é verdade que os touros, neste momento, parecem autênticos equilibristas em cima da corda bamba, ainda não caíram.

