Corrupção no Futebol

Está a ser julgado a antiga glória do futebol alemão, um dos poucos na história do futebol que ganhou o campeonato mundial como jogador e como treinador, Franz Beckenbauer na qualidade de presidente do Comité organizador do Campeonato do Mundo de 2006. Ninguém está acima da Lei.

O mundo do futebol com as suas regras próprias, com os seus silêncios, com os contratos internacionais assinados em países ultra liberais, com as entidades (empresas, fundos e outros veículos), detentoras das ações da SAD e dos direitos dos jogadores, sediadas em offshores, com uma multitude de agentes, e intermediários comissionistas, com toda uma imensa circulação de dinheiro por paraísos fiscais, constitui-se como um campo em que medraram das mais feias e persistentes ervas daninhas da corrupção, da fraude e da concorrência desleal.