02 de junho de 2020 às 22:40

Costa e Silva é mais uma jogada de "spin"

Ele é notícias sobre os apoios do Governo e dos milhares de milhões que já chegaram (?) às empresas. Ele é regozijo pelas "bazucas" paridas em Bruxelas e nos corredores do Conselho Europeu. Ele é anúncios solenes de "não à austeridade" (com a ajuda do Presidente)…