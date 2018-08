Armando Esteves Pereira 09 de agosto de 2018 às 20:19

Costa ganha com a encruzilhada do PSD O duro caminho das pedras da oposição está a desencadear uma das mais importantes encruzilhadas da sua história, com a anunciada cisão de Santana Lopes. Quem lucra com a luta fratricida entre os laranjas é o PS.