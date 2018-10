Costa, o prometedor

Back to basics

Existem dois pecados de onde todos os outros derivam: impaciência e preguiça.

Franz Kafka

O andor das oferendas

Na tradição popular e religiosa, em muitas terras deste nosso Portugal, nas procissões que se realizam, há muitas vezes um andor que recebe as oferendas dos fiéis agradecidos, que assim pagam as promessas feitas. Na política também há um andor das oferendas, mas funciona em sentido contrário: é o Governo que carrega às costas o andor com a figura do primeiro-ministro, tal santo milagreiro, e é de lá de cima que ele vai largando as oferendas para os fiéis, que neste caso são os eleitores. Em ano que precede eleições, o saco das promessas vai cheio e assenta no Orçamento do Estado. Basta ver o que se tem passado nas últimas semanas para perceber como as coisas vão ser.



Costa já se dá ao luxo de dar o dito por não dito, de hoje negar o que ontem achava possível e não se tem importado em irritar os seus parceiros de coligação, soprando-lhes que mais vale um pássaro na mão que dois a voar e contentando S. Jerónimo e Santa Catarina com umas migalhas face às expectativas criadas. Assim os vai envolvendo, sempre sorrindo, enquanto do andor distribui o que lhe apetece, como lhe apetece, quando lhe apetece, a quem lhe apetece. E vai ser assim até às eleições, neste jogo do dá e tira, alargando os cordões à bolsa quando é necessário para ganhar mais um tempo. Na realidade, o que ele quer é ficar sozinho a fazer os seus milagres, sem ter de repartir os louros com mais ninguém. A ver vamos como vai terminar esta gaiola do Orçamento, de onde se vão soltando uns passarões...

Dixit

"Dá para sermos amigos, mas não dá para casar"

António Costa (sobre os seus parceiros da geringonça)

Perguntas soltas

Este ano, a Emel já passou mais de 270 mil multas, das quais menos de 1,4% são por estacionamento em segunda fila. Esta desproporção será uma anedota ou é só prova do mau funcionamento da empresa oficial de multas da Câmara Municipal de Lisboa?

Bolsa de valores

Até 20 de Outubro, pode ver novos e marcantes trabalhos de Nádia Duvall, na galeria MUTE, sob o título Abalo I. Cada uma das obras expostas está à venda por 1500 euros.

Na Rua Cecílio de Sousa 20, em Lisboa.

Semanada

António Costa descartou a redução do IVA na luz e no gás • Jerónimo de Sousa afirmou que "não é com a política do PS que se resolvem os problemas do país" • a procura pelo ensino superior privado aumentou 17,5% no último ano • os alunos com necessidades especiais aumentaram 41% em seis anos • a despesa do Estado com professores sobe 23% até 2023 • segundo o FMI, a dívida mundial, tanto pública como privada, subiu 60% desde 2007 • o atraso nas listas de espera para cirurgias afecta 62 mil doentes • a Entidade das Contas alertou que as multas dos partidos entre 2010 e 2015 vão prescrever • os portos portugueses registam uma quebra de 2,7% nas mercadorias movimentadas no primeiro semestre deste ano • todos os anos, em média, 25 homens são condenados por violação mas ficam com a pena suspensa • em Vila Meã, Amarante, um juiz soltou um homem que agrediu de forma violenta e durante quatro anos a mãe dos seus dois filhos, mas o homem acabou por ser preso pela GNR por não ter pago uma multa por guiar sem carta • segundo a Marktest, 5,3 milhões de portugueses usam redes sociais e o Instagram é a que mais tem crescido nos últimos cinco anos • Lisboa tem 200 mil lugares de estacionamento e há 745 mil veículos que entram diariamente na cidade • em nove anos, Portugal acolheu 23.767 estrangeiros, de 146 países, ao abrigo do Regime Fiscal para Residentes Não Habituais.

Canções quotidianas

O novo disco de Madeleine Peyroux é um exemplo de trabalho colectivo de uma cantora com os seus músicos, nomeadamente o produtor e baixista Larry Klein, o baterista Brian MacLeod, os guitarristas Dean Parks e David Baerwald, o pianista Patrick Warren, o organista Pete Kuzma e uma secção de metais de rara elegância. Hoje em dia não é frequente encontrar um disco de jazz vocal em que se fuja aos arranjos delicodoces e em que seja tão evidente este trabalho colectivo - enriquecido, aliás, por colaborações pontuais como as da harmónica de Gregoire Maret e as percussões de Luciana Souza.



Todas as canções são originais de Peyroux, excepto a faixa título "Anthem", que é um original de Leonard Cohen, e Liberté, baseada num poema de Paul Éluard, musicado por Klein e Peyroux. A norte-americana Madeleine Peyroux nasceu em 1974, o seu primeiro disco foi editado em 1996, leva uma dezena de álbuns no activo e uma das coisas que, desde o início, me fascina nos seus discos é a forma como ela consegue transmitir nas gravações de estúdio uma vivacidade que se encontra no ambiente de um clube de jazz. Este "Anthem" é particularmente conseguido desse ponto de vista logo desde a primeira faixa, On My Own, o primeiro relato do quotidiano, que inclui outros momentos como On A Sunday Afternoon ou Down On Me, este a fazer uma transição para o relato dos tempos correntes na América, relato que tem o seu expoente em The Brand New Deal. Mas há momentos festivos, como Honey Party ou o delicioso We Might As Well Dance. E é justo referir que a versão de "Anthem", o original de Cohen, mostra o talento e a sensibilidade de Peyroux. CD Decca/Universal, já disponível em Portugal.

As mil flores

Uma das mais interessantes exposições de obras originais que se podem ver em Lisboa actualmente está na Galeria 111 até 10 de Novembro. Tem por título "Mille Fleurs" e é da autoria de João Francisco - um artista de 34 anos que começou a expor em 2008 e que agora apresenta um trabalho de uma grande consistência e criatividade, pintando acrílico sobre papel e sobre esquissos encontrados com mapas para bordados feitos a grafite, sobre papel. Há uma razão de ser para isto, que se prende com o título da exposição - mille-fleurs ou mil flores - o termo utilizado para agrupar um conjunto de tapeçarias produzidas no norte da França e na Flandres entre o final da Idade Média e o início do Renascimento, representando de forma repetitiva flores e plantas, com adição de figuras que podem ir de damas com unicórnios a caçadores e pequenos animais.