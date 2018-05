Cuidado com as máquinas, diz o Goldman Sachs

As tensões geopolíticas e os resultados das empresas têm sido os principais motores do desempenho das acções, nas últimas semanas.

Mas, alerta o Goldman Sachs, a época de apresentação de contas do primeiro trimestre está prestes a terminar. E, com o aproximar das férias, o volume negociado deverá ressentir-se. Questões que poderão levar a um aumento das vendas nos mercados accionistas. Numa nota citada pelo MarketWatch, o banco de investimento questiona se o mercado é mais comandado pelas emoções ou pelas máquinas. E estes analistas concluem que a negociação com computadores pode amplificar o próximo "sell-off" (vendas generalizadas). Neste contexto, é ainda analisado o tema dos "flash crashes", como aqueles que ocorreram em Fevereiro e também em Agosto de 2015.

Uma das dúvidas destes especialistas é se as classes de activos que mais têm beneficiado com a negociação algorítmica, como as matérias-primas agrícolas, o petróleo e as acções, poderão resistir a momentos de maior tensão na negociação. E, se até os mercados com maior negociação podem estar vulneráveis a "flash crashes", isso é revelador dos problemas mais significativos que daqui podem decorrer.