Cuidado: novo "sell-off" pode estar perto, diz o Goldman

O banco acredita que a queda expressiva nas acções registada a 5 de Fevereiro foi espoletada pela forte subida no índice Cboe que mede a volatilidade e acelerou as vendas em produtos relacionados com volatilidade. Foi uma das quedas mais violentas na história de Wall Street, com o Dow Jones a afundar 6% no espaço de seis minutos. Uma queda que foi acompanhada pelas principais bolsas mundiais.

E, segundo estes analistas, esta situação foi precedida de "condições de liquidez enfraquecida" no mercado accionista norte-americano. Uma situação que ainda não foi ultrapassada e que, acreditam os especialistas, pode trazer novos problemas.