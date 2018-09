Patrícia Abreu pabreu@negocios.pt 23 de setembro de 2018 às 19:50

Dança de cadeiras no "ranking" das criptomoedas As criptomoedas têm perdido valor de mercado em 2018. Mas, enquanto as suas pares perderam mais de 600 mil milhões de dólares desde o pico de Janeiro, a ripple disparou 50% para duplicar o seu valor de mercado face à cotação da semana anterior.