Dar tudo a toda a gente

Se à direita o combate se faz do lado da receita, à esquerda é a despesa que embriaga os líderes. Não há imposto que não vá baixar nem há salário que não vá subir. Há até quem proponha as duas coisas ao mesmo tempo. Isto para não falar do enorme crescimento do investimento público e da correspondência imediata com a qualidade dos serviços públicos. Todos sabemos que nada disto é realizável no curto ou no médio prazo, mas ninguém parece ter pudor em avançar com propostas mirabolantes. Se os políticos na sua generalidade já não conhecem níveis elevados de simpatia e de credibilidade, perante os discursos eleitorais com que diariamente nos brindam apenas conseguem cavar ainda mais fundo o fosso que os afasta do país real.





O cenário macroeconómico é a base de tudo. Querem fazer-nos acreditar que o crescimento da economia permitirá criar um excedente que, bem distribuído, resolverá todos as nossas carências e não haverá cidadão que não vá viver melhor a partir de outubro. No meio de tudo isto, é ainda o ministro das Finanças que, utilizando a expressão da mais atrapalhada ministra da Saúde das últimas décadas, nos "ajuda a dormir melhor". A sua intervenção no recente debate sobre o Estado da Nação é disso um bom exemplo. Focado nos objetivos, consciente das dificuldades, conhecedor da fragilidade da situação económica, consegue "fazer política" de forma mais eficaz e credível que todos os políticos profissionais juntos.