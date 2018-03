A aplicação deste mecanismo está sujeita, no entanto, a vários requisitos cumulativos, que limitam o seu efeito prático. Assim, para que a proposta de conversão possa ser apresentada, terá que contar com o apoio de credores titulares de créditos que representem, pelo menos, dois terços do total do passivo da sociedade e a maioria dos créditos não subordinados.



A este requisito de legitimidade, acresce o requisito de subcapitalização da sociedade: o capital próprio da sociedade tem de ser inferior ao seu capital social; e também, o requisito de incapacidade financeira da sociedade: a situação de mora superior a 90 dias relativamente a créditos não subordinados de valor superior a 10% do total desses créditos ou caso estejam em causa prestações de reembolso parcial de capital ou juros, desde que estas respeitem a créditos não subordinados de valor superior a 25% da totalidade desses créditos.



Perante estes requisitos, será interessante assistir à reacção dos sócios a esta possibilidade e à forma como irão estruturar o seu balanço ou mesmo a forma como irão estruturar o financiamento da sociedade, para evitar o recurso a este mecanismo pelos credores: aumento de suprimentos ou reforço dos capitais próprios? Eis a questão!



No que respeita à posição dos sócios, refira-se que estes poderão recusar a proposta apresentada em assembleia geral, ou exercer o direito de preferência no aumento de capital, o qual tem que ser materializado em dinheiro e será obrigatoriamente aplicado no pagamento dos créditos a converter em capital. Caso a proposta dos credores seja recusada em assembleia geral, os credores poderão requerer o suprimento judicial da deliberação social. Neste caso, resta ainda aos sócios, nos 30 dias após o trânsito em julgado da sentença homologatória da conversão de créditos em capital, adquirir ou fazer adquirir por terceiro o capital social a valor nominal, desde que adquiram ou paguem integralmente os créditos remanescentes sobre a sociedade detidos pelos credores proponentes.



Na falta de cooperação dos sócios da sociedade devedora, terá de ser ponderado o interesse dos credores em entrar para uma sociedade, por um lado sem a possibilidade de efectuar uma verdadeira auditoria (legal/financeira), e por outro lado, em partilhar o risco societário com os demais sócios, sem a protecção conferida por um acordo parassocial que proteja os seus interesses, sempre que não lhes seja possível afastar os anteriores sócios.



Perante este enquadramento, veremos qual será o efeito prático desta medida do Programa Capitalizar e a sua aceitação pelos credores.





