Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 08 de agosto de 2018 às 21:30

Déjà vu all over again Monchique arde há seis dias. O fogo já esteve circunscrito, o fogo ficou incontrolável, o fogo entrou no perímetro urbano, o fogo afastou-se, o fogo reacendeu-se, o fogo passou para o lado de Silves… Soa a familiar? Soa.