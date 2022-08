Desgastar a partir de dentro

De minicrise em minicrise, este é talvez o Governo que mais fragilidades apresenta no mais curto período de tempo. E, convenhamos, o esforço que a oposição tem implementado nessa tarefa tem sido pouco mais do que nulo. O desgaste tem vindo de dentro, do seio do próprio Executivo, provavelmente muito por responsabilidade da configuração que António Costa deu à equipa.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...