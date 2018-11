Clara Raposo 06 de novembro de 2018 às 19:16

Do Orçamento do Estado 2019 (adjudicado) ao Web Summit 2018 (em execução) Certamente, se fosse eu a preparar o orçamento, teria feito algumas escolhas diferentes - nem todas as medidas anunciadas têm a minha simpatia ou compreensão. Mas acho que este é um orçamento que vai, genericamente, ao encontro do que foi prometido.