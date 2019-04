Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 07 de abril de 2019 às 23:00

Do que Costa pode gabar-se (e do que não pode) O rendimento disponível das famílias subiu menos do que sugere o discurso do governo e o esforço exigido aos portugueses para reduzir o défice foi bem maior do que António Costa gosta de admitir. Mas ter feito as duas coisas em simultâneo merece uma nota de elogio.