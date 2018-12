Dois animais-estátua

Ursos e touros são símbolos importantes do mundo da bolsa. Os ursos acreditam que o mercado vai cair, enquanto os touros confiam em futuras subidas. Resolvi, por isso, criar duas personagens fictícias e dar-lhes voz, esgrimindo argumentos. Hoje, o urso Misha e o touro Bill regressam ao nosso convívio.

Adoro passear em Aveiro. Nem a invasão de turistas nos últimos anos a descaracterizou, nem lhe fez perder o brilho e encanto. A época de Natal traz ainda mais pessoas para a rua e as iluminações e o espírito natalício fazem com que este passeio seja ainda mais especial.

Ao longe, avisto um aglomerado de pessoas à volta de dois homens-estátua. Estranho porque geralmente, apesar do ingrato e difícil trabalho, não atraem a atenção de muitos. Mas, quando me aproximo, percebo o motivo da atenção. As estátuas eram os nossos amigos Urso Misha e Touro Bill que tentavam fazer de estátua, mas com uma evidente falta de jeito que arrancavam as gargalhadas de quem os via. Tentei passar despercebido mas, mal me viram, esqueceram-se do papel deles de estátua.

Urso Misha: Olá, Ulisses! Estava a ver que não davas uma voltinha na tua cidade. Já estávamos cansados de ficar tanto tempo parados à tua espera.

Ulisses: Mas vocês acham que passeio todos os dias? Parados não é bem a expressão porque, para estátuas, estavam a mexer-se bastante. Estão a gostar de ver todas estas pessoas na rua?

Touro Bill: Claro que estou! Repara na alegria na cara das pessoas e como estão todas cheias de compras. Claramente se percebe que a economia está a crescer e o desemprego está em mínimos históricos! É incrível como este urso que me faz companhia não consegue reconhecer que já vão alguns anos de crescimento económico em Portugal.

Misha: Crescer é isto? Um crescimento anémico, abaixo da média europeia e que, ao mínimo espirro da conjuntura internacional, se constipa.

Bill: Se o nosso país estivesse assim tão mal, achas que os juros da nossa dívida pública estariam assim tão baixos e Portugal se conseguia financiar tão facilmente?

Misha: A maior responsabilidade de os juros portugueses estarem baixos é do BCE, sem esse guarda-chuva queria ver onde estavam. E já que falas de dívida, não te interessa dizer que Portugal está a bater recordes do total da dívida pública. Não estamos a aproveitar estes anos de crescimento para fazer reformas estruturais e para reduzir claramente a dívida. Continuamos a empurrar para a frente com a barriga e, mais cedo ou mais tarde, a aflição chegará de novo.

Bill: Para ti, nada está bem. Nem percebes que alguma desta subida da dívida é para liquidarmos, até ao final deste ano, a totalidade do empréstimo do FMI.

Misha: Os mercados acreditam tanto no que estás a dizer que a nossa bolsa já cai há meio ano e quebrámos aquela zona de suporte que muitos consideravam decisiva entre os 5.000 e os 5.050 pontos.

Bill: Quem te ouvir falar até pensa que o PSI, depois de quebrar os 5.000 pontos, se afundou. Pouco caiu depois disso, sinal que vocês estão tão fortes, mas tão fortes que nem conseguem capitalizar a quebra de valores que consideram importantes. E se o mercado estivesse tão fraco como dizes, algumas acções não estavam a inverter tendências descendentes e a entrar em "bull market" como os CTT e a Nos.

Misha: Ahaha! Nem quando a nossa bolsa cai seis meses consecutivos consegues reconhecer que o teu reinado chegou ao fim. Foi bom enquanto durou, mas soube-te a pouco porque, na verdade, há quanto tempo não consegues ter um "bull market" a sério em Portugal? E é preciso teres lata de vires falar de acções em específico quando omites o facto de algumas acções estarem em mínimos históricos. Sim, mínimos de sempre! Ou andas desatento e não reparaste que a Impresa e a Teixeira Duarte estão nos valores mais baixos da sua história em bolsa?

Bill: Isso são acções que há muito já estavam em má situação técnica, só as trouxeste para aqui porque te dão jeito. Ignoras a vitalidade do nosso mercado de capitais bem expressa na dispersão em bolsa da Science4you. Andaste anos a dizer que o nosso mercado era tão débil que ninguém queria pôr empresas nele, agora que isso acontece já é irrelevante para ti?

Misha: Relevante é a Sonae ter decidido cancelar a entrada em bolsa da Modelo Continente, devido às más condições do mercado. Essa decisão diz tudo sobre o actual momento da bolsa portuguesa. Por falar em desastre, tens acompanhado a descida aos infernos da bitcoin? Com o jeitinho que tens para estares sempre a acreditar em subidas e em histórias da carochinha, deves-te ter queimado.

Bill perde o controlo e dá uma cornada em Misha que voa literalmente para cima daquelas pessoas todas que passaram das gargalhadas aos gritos de pânico. Afinal, as estátuas inofensivas ganharam vida e viraram de pernas para o ar aquele local. Afinal de contas, há coisas que nunca mudam.

P.S.: A PETA (organização que defende os direitos dos animais) quer que se evitem expressões com linguagem anti-animal. Espero que não se melindrem com este urso e touro ficcionais. Caso contrário, terei de "engolir um sapo".





