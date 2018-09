Luís Todo Bom 02 de setembro de 2018 às 18:15

Dois testemunhos obrigatórios Perdi, recentemente, dois grandes amigos, da minha geração, com quem partilhei muitos momentos, pessoais e profissionais. Com a morte do João Soares da Silva e do Pedro Queiroz Pereira, o país ficou, também, mais pobre.