Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 20 de junho de 2018 às 21:30

Dormindo com inimigo Nunca achei piada à forma como os governos, de esquerda e direita, se deitam com os sindicatos. É verdade que os governantes usam termos diferentes (diálogo, negociações...) para designar essa relação. Mas são eufemismos; no fundo, a única coisa que fazem é ceder.