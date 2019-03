João Carlos Barradas 25 de março de 2019 às 20:20

E agora para um Brexit completamente diferente O compromisso negociado por Theresa May com os 27 ficou, compreensivelmente, aquém das reivindicações soberanistas e a primeira-ministra acabou na Câmara dos Comuns com a cabeça cheia de nada, salto raso e coisa nenhuma em carteira.