E depois do ressalto?

Raramente escrevo sobre o que o mercado vai fazer nos próximos dias. É muito difícil prever o (muito) curto prazo e gosto apenas de escrever sobre aquilo que tenho profundas convicções. Mas, na última Segunda-feira neste mesmo espaço de opinião, excepcionalmente analisei o que seria previsível de acontecer na passada semana, acreditando num possível ressalto da Bolsa portuguesa.





Se fugi ao meu registo habitual foi porque o estado sobrevendido do PSI, aliado à zona de suporte em que se encontrava eram argumentos demasiado fortes para os ignorar e, na minha análise, a probabilidade de subidas na semana anterior era extremamente elevada. Esse ressalto concretizou-se com a Bolsa portuguesa a recuperar parte do terreno perdido no mês anterior.