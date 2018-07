É precipitado falar numa bolha na bitcoin?

Este salto foi o suficiente para gerar uma nova onda de euforia no mercado, com os investidores a especularem novamente sobre a existência de uma bolha especulativa nas moedas virtuais. A verdade é que, apesar desta subida, a criptomoeda continua bem longe dos níveis a que chegou a negociar no final do ano passado, quando tocou nos 19.783,21 dólares. Ou seja, a moeda virtual continua a negociar 58% abaixo do recorde. Para a CNBC, esta recuperação é justificada por um conjunto de boas notícias que foram divulgadas nos últimos dias. Em primeiro lugar, a BlackRock criou um grupo de trabalho para analisar oportunidades no segmento das criptomoedas e na blockchain. Por outro lado, a Mastercard informou que ganhou uma patente que lhe poderá dar a possibilidade de realizar pagamentos com moeda virtual através de um cartão de crédito. Em simultâneo alguns investidores institucionais admitem que estão a ponderar dar uma oportunidade a esta classe de activos. Mas será isto suficiente para levar a bitcoin para os níveis de Dezembro? O tempo o dirá.

