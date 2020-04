André Veríssimo averissimo@negocios.pt 27 de abril de 2020 às 23:00

E se as bolsas estiverem certas?

Os investidores estão a apostar numa recuperação rápida da economia. As ações globais valorizam mais de 20% desde os mínimos atingidos a 23 de março, segundo o índice MSCI World. O que, em termos técnicos e na gíria do mercado, pode ser considerado um “bull market”. Isto com a economia a entrar nas profundezas de uma grande recessão...