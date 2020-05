E se fossem os Gerentes e Administradores a fazer uma manifestação?

Em plena época de Pandemia, com grande parte das empresas paradas, com dificuldade em ter dinheiro para pagar as responsabilidades com trabalhadores, com o Estado, quem são os primeiros a sofrer?

Já imaginaram se os Gerentes e Administradores deste país pela primeira vez, desde sempre, decidissem fazer uma manifestação na Alameda, em plena época COVID 19?



E se há alguém neste país que tem preocupações são os Gerentes e Administradores.



Em plena época de Pandemia quando o Governo permite que os impostos e contribuições sejam adiados, quem é que vai a tribunal se depois a empresa não conseguir pagar? E quem é que suporta as reversões?



E a quem é que o Governo nega todo o tipo de apoio e de compensação durante o Layoff?



E quem é que pode ser alvo de todo o tipo de processos, multas, completamente desfasadas dos seus salários?



E quem é que tem de suportar os custos judiciais e de advocacia, muitas vezes para o resto da vida?



E todos os empresários de start-ups e de pequenos negócios que foram lançados durante a fase boa da economia, antes da Pandemia, e que agora não sabem como pagar os empréstimos contraídos?



Poderia continuar numa lista interminável de riscos de ser Gerente ou Administrador, mas o que seria mesmo interessante era ver as reações dos atores deste país ao pedido de realizar a manifestação. Tenho a certeza de que, mesmo com um espaçamento de 10 metros, essa manifestação nunca seria possível acontecer.