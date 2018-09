E se o referendo do Brexit fosse hoje?

Apesar de as sondagens não darem uma vitória clara a nenhum dos lados, a votação favorável à saída do Reino Unido da União Europeia não estava descontada nos mercados. Mas, dois anos depois, o Brexit continua sem se materializar e antes de o Reino Unido deixar a União há que definir os termos da separação. Um processo que também não se adivinha fácil, com a primeira-ministra Theresa May e os responsáveis pelas negociações da União Europeia a terem dificuldades em alcançar um acordo, o que tem atrasado o fim das negociações. Mesmo sem se saber qual será o desfecho deste processo e em que condições é que o Reino Unido vai abandonar a União, muitos britânicos já estão arrependidos de ter votado a favor da saída. É isto o que mostra uma sondagem do grupo pró-europeu YouGov, citada pelo Business Insider. Segundo a mesma notícia, cerca de 2,6 milhões de eleitores britânicos que votaram a favor do Brexit hoje votariam Remain.

Ainda que a saída do Reino Unido da União Europeia não se tenha materializado, agora parece um pouco tarde para mudar de lado. Ou não?