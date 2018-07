Economia a crescer, crédito em máximos

Durante os momentos de crise, os portugueses foram obrigados a fechar os cordões à bolsa. E, apesar das dificuldades vividas neste período e da quebra de rendimento, houve até quem conseguisse aumentar a taxa de poupança, para precaver uma situação inesperada. Mas, à medida que a economia começa a recuperar, a tendência é para aumentar o consumo. O problema é quando parte deste consumo é financiado com acesso a crédito. E é o que está a acontecer neste momento. O financiamento que tem como finalidade o consumo atingiu um novo recorde em Maio. Segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, os portugueses contraíram 667 milhões de euros em crédito ao consumo em Maio, um valor que representa um crescimento de 16% face ao mesmo período do ano passado. Trata-se do montante mais elevado de sempre num mês e compara com o anterior recorde de 660 milhões de euros que foi fixado em Novembro passado, um mês tradicionalmente forte devido às compras de Natal. Os bancos e as financeiras agradecem a procura por este tipo de financiamento, habitualmente com taxas de juro mais elevadas. Mas é preciso não esquecer os erros cometidos no passado, para não ficar refém de créditos e mais créditos.

