Economia a desacelerar e Bolsa a subir

Numa altura em que continuam a sair notícias sobre o abrandamento da economia portuguesa, a nossa Bolsa continua a subir. Esta será a enésima lição do mercado ensinando que Economia é uma coisa e Bolsa outra. É verdade que, no longo prazo, a correlação é evidente e indiscutível mas há um desfasamento temporal e os investidores que compram quando saem boas notícias macroeconómicas ou vendem quando saem maus dados macroeconómicos acabam por perder dinheiro.O PSI fechou a semana na zona de resistência que temos vindo aqui a referir entre os 5.250 e os 5.300 pontos. Foi esta zona que travou a subida da Bolsa portuguesa no início do mês passado mas, dada a consolidação que ocorreu nas semanas seguintes, o índice aliviou do estado "sobrecomprado" em que se encontrava e está agora em melhores condições técnicas para atacar essa zona de resistência.Da mesma forma que, há mais de um mês, referi que não acreditava na quebra da resistência à primeira tentativa devido ao estado "sobrecomprado" do PSI, agora depois da consolidação, essa já é uma possibilidade em cima da mesa. Recordo que o índice deu o primeiro grande sinal de força do último ano quebrando a resistência dos 5.050 pontos, colocando os touros no comando, mas a rutura consistente da zona de resistência entre os 5.250 e os 5.300 pontos abriria espaço para subidas mais fortes.Na próxima semana, não poderei escrever este meu habitual artigo semanal. Seria excelente se, daqui a duas semanas, estivesse aqui a falar da rutura da resistência. Está por um fio, mas por vezes o último passo é o mais difícil. O entusiasmo que falo dessa possibilidade é porque acredito que, se for concretizada, o PSI tem tudo para ir testar o máximo dos últimos 3 anos e meio. E um "Bull Market" pujante faz quase todos mais felizes à sua volta.

